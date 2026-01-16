Partido cree que la liberación de presos políticos ayudaría a una transición en Venezuela

En su cuenta de X, PJ reclamó que no se han hecho liberaciones masivas y solo "alrededor del 10 % de los presos políticos" -que son más o menos 800, según la ONG Foro Penal- ha logrado salir.

"Las familias venezolanas anhelan un reencuentro y poder vivir en paz, no descansaremos hasta que esto sea una realidad", subrayó la formación opositora.

El pasado 8 de enero, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, anunció la excarcelación de un "número importante" de personas, lo que generó expectativas en familiares de presos políticos, quienes han pernoctado desde entonces a las afueras de varias cárceles a la espera de las liberaciones.

Durante una vigilia celebrada el jueves a las afueras de la cárcel castrense de Ramo Verde, en el estado Miranda (norte, cercano a Caracas), parientes de efectivos del Ejército encarcelados consideraron a sus seres queridos como "los grandes olvidados" de Venezuela, por su condición de militares.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Foro Penal registra 201 presos políticos excarcelados desde el 25 de diciembre hasta el pasado miércoles, mientras el Gobierno informó un total de 406.