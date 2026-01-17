Gobierno de Guatemala activa operativo militar y policial por motines en tres prisiones

El Ministerio de Gobernación (Interior) confirmó a través de un comunicado que las alteraciones al orden se registran simultáneamente en Renovación I, en el departamento (provincia) de Escuintla; Fraijanes II y el Sector 11 del Centro Preventivo de la zona 18, en la periferia de la capital.

La cartera del Interior atribuyó estos incidentes a una "reacción directa" de las estructuras criminales ante la decisión gubernamental de retirar privilegios a sus líderes y "no acceder a sus presiones".

"En Guatemala no se negocia con terroristas ni con el crimen organizado", sentenció el Ministerio, al tiempo que aseguró mantener un "control perimetral total" y ejecutar operaciones para retomar el dominio interno de los recintos.

En los alrededores de Renovación I se reportó el incendio de un vehículo en la ruta de acceso y la presencia de supuestos familiares de reos que impiden el paso a las fuerzas de seguridad.

Cuerpos de socorro mantienen la presencia preventiva también en las cárceles de Fraijanes y Cantel, esta última ubicada en el oeste del país, ante la posibilidad de que los disturbios se generalicen.