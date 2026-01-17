La vida sin internet en Irán: aislados, con negocios cerrados y millones en pérdidas

“Me afecta psicológicamente. Es como vivir en una ciudad silenciosa y vigilada, donde la información se ha vuelto un lujo”, relata la joven de 29 años a EFE.

Explica que antes de la interrupción del internet global, que se produjo la noche del jueves 8 de enero, “mi vida estaba llena de conexiones” que ahora han desaparecido.

“Hablaba con mis alumnos por Telegram, compartía materiales de estudio y me enteraba de noticias relacionadas con Irán que en los medios oficiales del país no se difunden”, agrega Mahshid.

La República Islámica cortó las comunicaciones con el resto del mundo, incluido el internet global, las llamadas internacionales y los SMS locales el 8 de enero, jornada en la que se produjo además un despliegue masivo de fuerzas de seguridad.

Dentro de Irán solo es posible realizar llamadas locales durante el día y en algunas jornadas éstas también han quedado bloqueadas durante unas horas por la tarde y noche.

Sin poder conectarse al internet global, los iraníes han perdido el acceso a las aplicaciones de mensajería como Whatsapp, redes sociales como X o Instagram y medios internacionales que seguían para informarse de lo que ocurría en las manifestaciones.

“Es cierto que funciona el internet local y que también está la televisión estatal, pero ni yo, ni mi familia, ni mis amigos nos fiamos. Me informaba siempre por medios internacionales fiables”, dice Marjan, una ama de casa de 41 años.

Además, ha tenido que recurrir a las llamadas de teléfono, que tenía casi abandonadas, al no poder usar servicios de mensajería como Telegram o WhatsApp como hacía habitualmente para comunicarse con sus amigos y familia.

“Ahora tengo menos contacto con otras personas”, asegura.

“El corte de internet ha afectado además la rutina que llevaba: hacer compras en línea por Instagram o estudiar inglés con aplicaciones extranjeras”, explica la mujer, que señala que su hijo de 7 años también se ve afectado y que, “además de que han cerrado los colegios, tampoco se llevan a cabo las clases virtuales” que habitualmente se hacían por aplicaciones como Google Meet o WhatsApp.

El joven de 19 años Mahdi vive de la venta de cosméticos en Instagram, negocio que no funciona desde hace nueve días, lo que le afecta directamente al bolsillo.

Un impacto económico que se expande al resto del país. Según NetBlocks, grupo de monitoreo de internet a nivel mundial, la desconexión le cuesta a Irán 1,5 millones de dólares cada hora.

Las autoridades iraníes aún no han informado oficialmente cuándo volverán a reconectar a Irán con el mundo.

La agencia Fars, vinculada a la Guardia Revolucionaria, informó hoy que las restricciones de comunicación levantarán de manera gradual, después de que las fuerzas de seguridad lograran apagar las protestas en el país con una dura represión que, según la ONG opositora Iran Human Rights, con sede en Oslo, ha causado más de 3.400 muertes.

De acuerdo con Fars, tras la activación de los SMS se dará acceso completo a internet nacional y, en una tercera fase, se restablecerá la conectividad global, sin precisar la fecha exacta.

No es la primera vez que la República Islámica desconecta el internet global para sofocar movilizaciones en su contra.

Lo hizo durante tres días en 2019 y también en 2022, siguiendo el mismo patrón de aislamiento digital para controlar protestas internas y cortar la comunicación con el exterior.

En está ocasión también habían sido restringidas las llamadas internacionales, lo que había dejado a muchos iraníes incomunicados incluso con sus familiares fuera del país.

Sin embargo, desde el martes pasado se restablecieron las llamadas internacionales de salida, lo que fue un suspiro para muchos, como Marjan que se pudo comunicar con su hermana en Suecia tras cinco días.