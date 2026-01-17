Opositor ugandés Bobi Wine logró escapar, dice su hijo, mientras Policía niega su arresto

"He recibido información de que, en medio de las redadas, mi padre y candidato presidencial (Robert) Kyagulanyi Ssentamu (nombre real del opositor) pudo escapar del Ejército, mientras irrumpían en la casa y destruían todas las propiedades", señaló Solomon Kampala Kyagulanyi, hijo mayor del político, en un vídeo difundido en la red social X.

"Pero, en este momento, mi madre, Barbara Kyagulanyi, sigue bajo arresto domiciliario. No se permite la entrada a nadie, no se le permite salir, la situación es todavía muy insegura", añadió.

La NUP denunció anoche a través de X -a pesar del bloqueo de internet decretado en el país por las autoridades desde el pasado martes- que un helicóptero del Ejército ugandés se llevó a Wine a la fuerza de su casa "a un destino desconocido".

"Agentes de seguridad del régimen desplegados en la residencia del presidente Kyagulanyi Ssentamu Robert cortaron deliberadamente el suministro eléctrico y destruyeron la cerca eléctrica perimetral" de la vivienda, en el barrio de Magere, a las afueras de la capital, Kampala, y "los guardias de seguridad privados del presidente Bobi Wine fueron agredidos violentamente", lamentó el partido.

Este sábado, sin embargo, el portavoz de la Policía ugandesa, Kituuma Rusoke, tildó esas acusaciones de "engañosas e infundadas" y afirmó que solo "pretenden retratar a las agencias de seguridad de Uganda como brutales y violadoras de los derechos de un candidato político", en una rueda de prensa en Kampala.

Wine, de 43 años, "se encuentra en su domicilio (...) Si lo arrestáramos, como agencias de seguridad o la Policía en particular, lo haríamos saber, incluyendo las razones de su arresto", aseguró.

Rusoke negó que los vigilantes de Wine fueran agredidos pero admitió el despliegue policial alrededor de la residencia del político, al argumentar que se han enviado fuerzas a todos los lugares que sus servicios de inteligencia consideran "zonas de interés".

El portavoz policial afirmó que no se ha negado el acceso de la población al opositor, pero señaló que no pueden "tolerar que se utilice su propiedad para reunirse y provocar violencia innecesaria".

El agente también hizo referencia al incidente sucedido en el distrito de Butambala (centro), en el centro del país, la noche del jueves, donde Wine denunció que las Fuerzas Armadas ugandesas mataron a diez seguidores de su partido, en la casa de uno de sus diputados.

"Hay varias personas que detuvimos en Butambala por atacar la comisaría y el centro de recuento de votos e intentar detener el proceso (...) Lamentablemente, se registraron algunas víctimas mortales", aseveró.

La cifra de muertos en ese incidente fue elevada a 18 por el Grupo de Solidaridad Panafricana, una coalición de más de setenta organizaciones de la sociedad civil africanas, que cifraron este viernes el número total de muertos en la jornada electoral (incluyendo los 18) en alrededor de cincuenta, unos datos que EFE no pudo verificar de manera independiente.

Unos 21,6 millones de votantes -de una población total de unos 46 millones de habitantes- estaban llamados a las urnas en más de 50.000 colegios electorales en una jornada marcada por los retrasos causados por problemas técnicos, el bloqueo temporal de internet y las acusaciones de fraude electoral "masivo" por parte de Wine, que busca desbancar al presidente del país, Yoweri Museveni, de 81 años.

Museveni, en el poder desde 1986 y que busca un séptimo mandato en los comicios, mantiene una amplia ventaja, según los últimos resultados parciales publicados este sábado por la Comisión Electoral, que le otorgan unos 7,6 millones de sufragios (71,88 %) con cerca del 94 % del escrutinio completado.

En segundo lugar, figura Wine, quien se adjudica unos 2,6 millones de votos (24,26 %).