Clausuran famosa discoteca de Roma tras controles después del incendio en bar en Suiza

En el histórico club, la policía habría encontrado cambios estructurales en las instalaciones, riesgos de evacuación, falta de certificaciones y un número mayor de personas al esperado, según informó el diario Corriere della Sera.

No es la primera vez que el Piper cierra tras una inspección. Ya había cerrado anteriormente, principalmente debido a la aglomeración de jóvenes y el pasado mayo se ordenó un cierre de 15 días debido a "serias preocupaciones sobre el orden público y la seguridad".

El Club Piper abrió sus puertas en 1965, durante décadas, fue un símbolo de la cultura juvenil italiana y conocido por las exhibiciones de Patty Pravo, apodada durante años "la chica del Piper" y artistas como Renato Zero y Lucio Dalla también debutaron allí.

Tras la tragedia en el local suizo Le Constellation en Italia han aumentado los controles en los locales nocturnos y además del Piper de anoche también fueron clausurados otros tres en el centro histórico de Roma - Clamore, Toy Room y White Bar - por problemas en la seguridad.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy