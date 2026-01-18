El presidente de Perú anuncia plan para atender y desarrollar zonas de frontera del país

"Durante esta semana, antes del próximo domingo, el Consejo de Ministros va a aprobar un plan para todas las fronteras de nuestro país, un plan que permita intervenciones inmediatas de todos los ministerios, que coordine efectivamente con los gobiernos locales y con los gobiernos regionales", indicó el gobernante durante una visita a la provincia amazónica de Purús, fronteriza con Brasil.

Jerí aseguró que "todas estas intervenciones tienen por objetivo hacer una presencia real del Estado" en las fronteras del país, "y específicamente acá, en Purús".

"Ese es el compromiso que está hoy asumiendo su gobierno, el gobierno del Perú, para sus compatriotas", anotó durante una mesa de trabajo desarrollada con autoridades y representantes locales para atender los principales problemas de esa provincia, ubicada a más de 1.000 kilómetros de Lima.

Jerí dijo que, además de las intervenciones de los ministerios y las obras, se iniciarán coordinaciones para financiar el programa estatal de empleo temporal Llamkasun, para que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo ejecute las intervenciones programadas en esa localidad.

Anunció, además, que se retomarán los "vuelos cívicos", realizados por lo general con aeronaves militares, para el transporte de personas y de carga hacia las localidades remotas del país.

Remarcó que si bien preside un gobierno de transición, que debe culminar en julio próximo, existe "toda la disposición" para ejecutar las acciones necesarias para el beneficio de las diferentes localidades de su país.

"Una vez que se oficialicen estos planes, y tengamos el plan específico para la provincia de Purús, voy a volver para anunciarlo y detallarlo con ustedes acá, nuevamente", ofreció.

Jerí también dijo que dejará "la tarea encaminada" para que el próximo gobierno continúe con el fortalecimiento de las fronteras de su país, porque "tiene que haber un Estado real y presente" en esas zonas.