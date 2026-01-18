Taiwán detiene a un periodista y a cinco militares por presuntas filtraciones a China

El Tribunal de Distrito de Ciaotou (sur) aprobó la detención en régimen de incomunicación de todos ellos, según un comunicado de la Fiscalía, que indicó que el 16 de enero se efectuaron registros en la residencia del reportero y en los domicilios de otros nueve militares en activo y retirados.

"Tras los interrogatorios, se determinó que el periodista, identificado como Lin, presuntamente entregó sumas de dinero que iban desde varios miles hasta varias decenas de miles de nuevos dólares taiwaneses a militares en servicio, quienes posteriormente entregaron información militar relevante a personas en China continental", explicó el comunicado.

La Fiscalía sostiene que Lin y los cinco militares detenidos son sospechosos de violar la Ley de Seguridad Nacional, la Ley Anticorrupción y el Código Penal de Taiwán por filtración de secretos.

Según la agencia de noticias CNA, el periodista detenido es Lin Chen-you, reportero del canal de televisión por streaming CTi News, quien cubre temas de política -principalmente en el Parlamento local- y también presenta un programa en el canal de YouTube del medio.

En un comunicado recogido por CNA, CTi -cuya línea editorial es favorable a estrechar las relaciones entre China y Taiwán- pidió un proceso "justo y equitativo" para el periodista.

"Exigimos un juicio justo y justicia para todos. Que Dios bendiga a Taiwán. Los informes de que se registró CTi son falsos. Instamos a todas las partes a que dejen de difundir información falsa", afirmó el medio.

Por su parte, el Ministerio de Defensa Nacional de Taiwán manifestó en un comunicado que, ante las presuntas "maniobras de infiltración" del Partido Comunista chino (PCCh) en las fuerzas armadas de la isla, mantiene un "alto nivel de alerta" y promueve la denuncia de cualquier "actividad ilegal o anómala" entre su personal.

Los casos de espionaje han cobrado aún más relevancia mediática en Taiwán después de que el presidente isleño, William Lai, definiera el año pasado a China como una "fuerza externa hostil" y anunciara un conjunto de medidas para contener los crecientes actos de "infiltración" de Pekín en territorio taiwanés.

Las autoridades de Pekín consideran a Taiwán como una "parte inalienable" del territorio chino y no han descartado el uso de la fuerza para hacerse con su control, una postura rechazada por el Ejecutivo de Taipéi, que sostiene que solo los 23 millones de taiwaneses tienen derecho a decidir su futuro político.