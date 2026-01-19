Batalla legal entre vecinos por el croar de unas ranas en un estanque en Austria

Según informa este lunes la televisión pública ORF, el Tribunal Regional de la ciudad de Linz ha dictaminado en segunda instancia que el croar de las ranas es un "fenómeno natural" que debe ser tolerado.

Ello implica que Wolfgang Knoll, en cuyo jardín hay un estanque donde se han ido asentando cada vez más ranas, no puede ser obligado a tomar medidas para ahuyentarlas o para amortiguar el ruido de su croar.

El dictamen no es aún firme y el demandante, un vecino de Knoll, puede apelar aún ante el Tribunal Supremo.

El caso, que lleva ya más de dos años ocupando a la Justicia austríaca, comenzó con la demanda de un ciudadano de la localidad de Pasching, en el Estado federado de Alta Austria, que pedía poner fin al ruido que causaban las ranas de su vecino durante la noche, ya que le quitaban horas de sueño.

El pasado agosto, el fallo en primera instancia condenó a Knoll a indemnizar al demandante, correr con los gastos del juicio y tomar medidas contra el ruido que hacen los animales.

Los jueces sentenciaron entonces que las ranas que se habían ido asentando y reproducido en el estanque privado de Knoll eran demasiado ruidosas y que su croar constituía "contaminación acústica".

En consecuencia, el propietario debía pagar unos 30.000 euros (alrededor de 34.900 dólares) entre indemnización al vecino y costes del proceso.

Además, por orden judicial, debía temor medidas para poner fin a esa contaminación acústica.

Según dijo entonces el abogado del demandante, el tribunal había determinado que en este caso las ranas se habían proliferado "de forma explosiva".

La nueva sentencia considera que las ranas gozan de protección y determina que han ido apareciendo en el estanque "de manera natural", sin intervención del propietario.

En Alta Austria las ranas son una especie protegida y, según la Ley de Conservación de la Naturaleza, "no pueden ser perseguidas, molestadas, capturadas, transportadas, mantenidas ni sacrificadas" y prohíbe cualquier daño o destrucción de los lugares de reproducción o de descanso de los animales protegidos.