La UE, entre el diálogo y las represalias contra Trump por sus amenazas sobre Groenlandia

Trump anunció el sábado que iba a imponer, a partir del 1 de febrero, un arancel del 10 % a todos los productos de ocho países europeos que han mandado tropas a la isla y añadió que los subirá hasta un 25 % en junio y que estos se mantendrán en vigor hasta que se cierre un acuerdo "para la compra total y plena de Groenlandia" por parte de Washington.

Los Veintisiete comenzaron el domingo a estudiar su respuesta a la escalada de las tensiones en las relaciones transatlánticas en torno a Groenlandia, y este lunes se confirmó la convocatoria de una reunión de líderes de la UE específica para abordar el asunto, mientras se enviaron mensajes a Washington desde Bruselas, París y Berlín de diferente tono pero que apuntaban a que Europa no cederá a las presiones de Trump.

Este mismo lunes, la Comisión Europea (CE) dijo que "está preparada para responder" a la amenaza de nuevos aranceles por parte de Donald Trump, aunque el Ejecutivo comunitario subrayó a través de un portavoz que apuesta primero por encontrar una solución diplomática.

En la citada reunión de la víspera, los embajadores de los Veintisiete plantearon la posibilidad de adoptar represalias contra Estados Unidos por valor de 93.000 millones de euros, una opción que ya estuvo sobre la mesa el año pasado, pero que la UE aparcó en aras de permitir el acuerdo comercial que Bruselas y Washington alcanzaron en verano.

Por otra parte, varios países, entre ellos Francia, Alemania, España y Polonia, han reclamado la necesidad de activar por primera vez en la historia el instrumento anticoerción, que entró en vigor en 2023 para hacer frente a "una situación en la que un país tercero intenta presionar a la UE o a un Estado miembro para que tome una decisión determinada, aplicando o intentando aplicar medidas que afecten al comercio o la inversión".

Si bien el presidente de Francia, Emmanuel Macron, es favorable a recurrir al citado instrumento, también conocido como el "bazuca comercial" de la UE, el canciller alemán, Friedrich Merz, llamó hoy a la cautela, aunque al igual que el Ejecutivo comunitario, dijo que Europa está preparada para cualquier escenario.

"No queremos una guerra arancelaria, pero si nos confrontan con aranceles que nos parecen desproporcionados estamos en situación de reaccionar", dijo Merz en una rueda de prensa en Berlín.

"Queremos encontrar una solución. En la UE reaccionaremos de manera serena y adecuada", dijo Merz, que enfatizó que su actuación se guiará siempre por las prioridades de preservar una Europa unida y una OTAN fuerte.

La primera posibilidad que tendrán los líderes europeos de convencer a Trump para encontrar una solución diplomática al conflicto sobre Groenlandia la tendrán en el Foro Económico Mundial que hoy empieza en Davos (Suiza), donde varios de ellos coincidirán con el mandatario estadounidense.

Asimismo, el ministro danés de Defensa, Troels Lund Poulsen, y la responsable de Exteriores de Groenlandia, Vivian Motzfeldt, propusieron este lunes al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, el establecimiento de una misión de la Alianza en torno a la isla ártica, durante una reunión en Bruselas.

En los últimos días, soldados de varios países aliados de la OTAN llegaron a Groenlandia como parte del ejercicio 'Arctic Endurance', que se centra en la defensa del flanco norte de la Alianza Atlántica, pero se trata de unas maniobras lideradas por Dinamarca y no de una misión específica de la organización aliada.

El ministro danés de Defensa consideró que la misión actual liderada por Dinamarca no ha fracasado pese a las amenazas arancelarias de Trump -quien ha alegado que quiere hacerse con la isla ártica por las buenas o por las malas ante la supuesta amenaza de Rusia y China en la región- a los ocho países que participan en las maniobras militares.

"Nada ha fracasado en cuanto a garantizar una mayor presencia de los aliados de la OTAN en Groenlandia", afirmó Poulsen tras la reunión, y recalcó que se trata de una "estrategia clara", ya que Dinamarca quiere asumir una mayor responsabilidad por la seguridad común en el Ártico.

Rutte evitó pronunciarse sobre esa propuesta y se limitó a decir que los países de la OTAN "seguirán trabajando juntos como aliados" para reforzar la seguridad en el Ártico.