Argentina obtuvo en 2025 un superávit comercial de más de 11 mil millones de dólares

Con el resultado anunciado este martes, que representa un aumento de 211 millones respecto a diciembre de 2024, el país encadenó 25 meses consecutivos de superávit en su balanza comercial.

El superávit comercial de 11.286 millones de dólares marca, sin embargo, una caída del 40,4 % en comparación con el superávit registrado en 2024, que alcanzó los 18.928 millones y revirtió el déficit comercial de 6.925 millones registrado en 2023.

El volumen del intercambio comercial (exportaciones más importaciones) aumentó en el último mes de 2025 un 4,7 % alcanzando un total de 13.004 millones de dólares y elevando la cifra anual a 162.868, un 15,9 % más que en 2024, cuando alcanzó los 140.543 millones de dólares.

En 2025, Argentina realizó exportaciones por 87.077 millones de dólares, un 9,3 % más que en 2024.

Las importaciones alcanzaron los 75.791 millones de dólares y registraron un aumento del 24,7 %, en el contexto de las políticas de apertura comercial y de bajada de aranceles a las importaciones del Gobierno de Javier Milei.

El informe del Indec precisó además que en diciembre Argentina realizó exportaciones por 7.448 millones de dólares, un 5,7 % más que el mismo mes en 2024, mientras que las importaciones, por un valor de 5.556 millones, tuvieron un aumento interanual en diciembre del 3,5 %.

De cara al 2026, las proyecciones del Banco Central argentino esperan un superávit comercial similar al de 2025, en torno a los 11.000 millones de dólares.