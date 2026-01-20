El actor Russell Brand es acusado de dos delitos sexuales más por un tribunal inglés

El actor ya fue acusado el año pasado de cinco delitos de esa índole: dos de violación, uno de atentado contra el pudor y dos de agresión sexual, presuntamente cometidos entre 1999 y 2005 y que involucran a cuatro mujeres, pero los negó en su momento ante los tribunales.

En una vista judicial de hoy, el intérprete de 50 años compareció desde EE.UU. para responder por un cargo adicional de violación y uno de agresión sexual, ambos presuntamente cometidos en 2009.

Con una camisa vaquera con varios botones desabrochados, Brand solo habló para confirmar su nombre y fecha de nacimiento durante la vista judicial que duró seis minutos.

El tribunal le concedió la libertad bajo fianza pero deberá comparecer en persona ante el Tribunal de la Corona de Southwark, sur de la capital británica, el próximo 17 de febrero.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Se espera que el juicio contra Brand dé comienzo el 3 de junio de este año en la corte de Southwark y que se prolongue durante ocho semanas, hasta el 25 de julio.