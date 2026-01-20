El canciller iraní critica al Foro de Davos por retirarle su invitación

“El Foro Económico Mundial canceló mi participación en Davos basándose en mentiras y presiones políticas de Israel y de sus agentes y partidarios en Estados Unidos”, denunció Araqchí en X a última hora del lunes.

El canciller iraní calificó de “irónico y trágico” que el Foro suspendiera su participación, pero no cancelara la invitación a funcionarios israelíes, “pese al genocidio de palestinos y la muerte de 71.000 civiles en Gaza”.

“El doble rasero ahora es un signo de decadencia moral”, criticó el ministro iraní.

El Foro Económico Mundial canceló ayer la invitación que había extendido a Araqchí debido a “la trágica pérdida de vidas civiles en Irán” durante las protestas de las últimas semanas, que comenzaron el 28 de diciembre en el país persa y llegaron a su punto más álgido el 8 y 9 de enero, pero fueron sofocadas con una dura represión que causó “varios miles” de muertos, de lo que Teherán responsabiliza a EE.UU. e Israel por orquestar los “disturbios” y “actos terroristas”.

“Hay una verdad fundamental en la reciente violencia en Irán: tuvimos que defender a nuestro pueblo frente a terroristas armados y asesinatos al estilo de Estado Islámico (EI), apoyados abiertamente por el Mossad (la inteligencia israelí)”, aseveró Araqchí.

La invitación de Araqchí generó polémica por coincidir con la grave represión de las protestas ciudadanas, que según ONGs opositoras en el exilio causaron 3.428 muertes.

Esta represión ha generado una creciente presión internacional contra la República Islámica, por lo que el viernes la Conferencia de Seguridad de Múnich, uno de los principales foros de seguridad del mundo, también retiró la invitación al ministro de Exteriores iraní.