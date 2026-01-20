Fernando Báez Sosa: a seis años del crimen, piden condena firme

El pasado domingo se cumplieron seis años desde el asesinato de Fernando Báez Sosa, un joven de nacionalidad argentina y padres paraguayos, quien fue muerto a golpes por un grupo de “rugbiers” fuera de un local nocturno en la ciudad de Villa Gesell, el 18 de enero de 2020.

Mientras la familia de Báez Sosa mantiene vivo su recuerdo e insiste en pedir al Poder Judicial argentino que ratifique de manera definitiva la condena a los procesados por el crimen, vecinos de Villa Gesell se sumaron al reclamo y reflexionaron sobre el hecho y el impacto que ha tenido en la localidad, un popular destino turístico del país vecino.

“Marcó un antes y un después en Gesell, la juventud ya no vino como antes”, dijo una vecina al diario argentino Clarín.

Otra mujer expresó que la condena a los procesados debe quedar firme y agregó que “creen que se mandaron una macana nada más, y en realidad le quitaron la vida a una persona en total estado de indefensión”.

Cinco condenas perpetuas

Cinco de los jóvenes implicados – Máximo Thomsen, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Luciano Pertossi y Ciro Pertossi – fueron sentenciados a cadena perpetua, mientras que los otros tres - Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi – fueron condenados a 15 años de cárcel.

En marzo de 2025, la Corte Suprema de Argentina declaró inadmisible una recusación presentada por la defensa de los condenados y dejó firmes las sentencias.

Sin embargo, los condenados aún pueden recurrir a otras instancias judiciales para apelar la sentencia, como organismos internacionales.