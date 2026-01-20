Orbán apoya las protestas contra el acuerdo UE-Mercosur y dice que nunca lo respaldará

Orbán aseguró que los agricultores "tienen razón" al manifestarse hoy en Estrasburgo contra el acuerdo y en pedir la dimisión de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen.

En un vídeo publicado en redes sociales, el primer ministro opinó que la Comisión Europea (CE) ha engañado a los agricultores y subrayó que "según las reglas, un acuerdo comercial internacional también debe ser aprobado por los Parlamentos nacionales".

"Por eso los agricultores están enfadados", enfatizó Orbán al afirmar que "se tomó una decisión en su contra" y "además los trataron como tontos y quieren engañarlos".

Por ello, el Parlamento húngaro, en el que el partido de Orbán (Fidesz) cuenta con una mayoría de dos tercios desde 2010, no aprobará el acuerdo con el Mercosur.

Cientos de agricultores de países de la UE, principalmente de Francia, Bélgica, Italia, Polonia, Hungría y España, se concentraron este martes cerca de la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo, donde mañana se vota si remite el texto del acuerdo ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

En la marcha de los agricultores de hoy participó el líder opositor húngaro, Péter Magyar, quien aseguró que su partido, Tisza, "se ha puesto al lado de los agricultores húngaros".

Magyar recalcó que se trata de un acuerdo "muy peligroso" para los agricultores húngaros de su país.

Hungría celebra el 12 de abril elecciones legislativas en las que, según los sondeos, el Fidesz podría sufrir su primera derrota en comicios generales desde 2010.

Según el sondeo del Instituto Medián, el 51 % de los votantes apoya el Tisza y el 39 % el Fidesz.