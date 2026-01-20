Rusia derriba 60 drones ucranianos sobre dos regiones, Crimea y el mar de Azov

Los aparatos no tripulados fueron abatidos entre las 16.00 y las 20.00 hora local, según informó el Ministerio de Defensa ruso en su parte vespertino.

Las baterías derribaron 35 drones sobre las aguas del Azov, convertido por Moscú en un mar interior en 2022; 16 sobre Crimea; seis en Krasnodar y tres en la fronteriza Bélgorod.

La pasada noche habían sido destruidos 32 drones de ala fija sobre nueve regiones de la parte europea del país.

Estos ataques coinciden con la reanudación de las consultas entre ambos bandos y Estados Unidos en el marco del Foro de Davos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Ucrania sigue priorizando los ataques contra las refinerías y los depósitos de combustible rusos con el fin de reducir los suministros con destino a la maquinaria de guerra del Kremlin.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Rusia responde con masivos ataques contra el sistema energético ucraniano que han dejado a miles de ucranianos sin calefacción en pleno invierno, con temperaturas de hasta 17 grados bajo cero.