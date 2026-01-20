Trump contempla a opositora Machado en transición venezolana tras recibir medalla del Nobel

Es un vuelco en la postura de Donald Trump, que llegó con el gesto de la opositora de entregarle la medalla del premio Nobel de la Paz que ella recibió en diciembre pasado.

Es “una mujer increíblemente amable que hizo algo realmente increíble”, dijo el mandatario a periodistas. “Estamos hablando con ella, quizás podamos involucrarla de alguna manera, me encantaría”.

Hasta ahora, Machado fue relegada de los planes de Trump, que cultivó en estos días una relación con Delcy Rodríguez, heredera de la Venezuela pos-Maduro.

Rodríguez suscribió acuerdos energéticos con Estados Unidos, se comprometió a excarcelar presos políticos e inició acercamientos para reanudar las relaciones, rotas desde 2019.

La presidenta interina reportó los primeros 300 millones de dólares provenientes de la venta de petróleo venezolano por parte de Estados Unidos. Ese ingreso se inyectará en el mercado cambiario para estabilizar la volátil moneda.

También nombró un nuevo zar para la captación de inversiones internacionales, a medida que hace guiños a petroleras estadounidenses para que inviertan en el país.

Trump también habló por teléfono con Rodríguez, a quien calificó de “formidable”.

“Ruta hacia la democracia”

Maduro cayó el 3 de enero durante una incursión estadounidense a Venezuela, que incluyó bombardeos en Caracas y regiones cercanas.

El gobernante chavista fue detenido y trasladado, junto a su esposa, Cilia Flores, a Nueva York para encarar un juicio por narcotráfico.

Machado estaba fuera de Venezuela el día del ataque. Después de pasar más de un año en la clandestinidad, huyó del país en una operación hollywoodense para recibir el premio Nobel en Oslo el 10 de diciembre.

Llegó tarde, pero pudo saludar a seguidores e iniciar una agenda internacional, que incluyó la visita a Trump el 15 de enero en la Casa Blanca.

Fue en ese encuentro que le entregó su medalla del Nobel.

Machado se reunió además con congresistas estadounidenses y, este martes, con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA).

“Todos los países que son Estados miembros de la OEA deben escuchar a su gente, porque yo sé que los pueblos de este hemisferio nos acompañan”, declaró a periodistas Machado luego del encuentro con el secretario Albert Ramdin.

La OEA se ha mostrado dividida sobre la crisis venezolana.

“Estamos en esta situación donde hay un proceso, una ruta por delante hacia la reinstitucionalización y la democracia”, añadió Machado.

“¿Dónde están?”

La excarcelación de presos políticos prometida por Rodríguez avanza mucho más lento que otros compromisos con Trump.

Familiares denunciaron de hecho que unas 200 personas están en condición de “desaparición forzada” en Venezuela y exigieron a la fiscalía una fe de vida.

“¿Dónde están?”, “No más desapariciones forzadas”, se leía en pancartas frente a la sede del Ministerio Público donde se concentró un centenar de personas. Una comisión entregó un documento.

Nancy Quiñones dice que le perdió la pista a su hijo condenado a 24 años de prisión por su supuesto vínculo con la operación Gedeón, una incursión marítima en 2020 que, según el gobierno, buscaba derrocar a Maduro.

“¿Dónde está mi hijo? Tengo cinco meses y 18 días buscando a mi hijo”, declaró a la AFP. “Son 32 ‘gedeones’ que están desaparecidos. No sabemos si están vivos o muertos, están desaparecidos”, dijo Quiñones.

Hasta hora se cuentan unas 150 personas excarceladas dentro de un universo que supera los 800 detenidos, según el balance de oenegés.

En Washington, tras reunirse con congresistas republicanos, Machado celebró esa protesta en Caracas.

“Esto era impensable antes del 3 de enero”, declaró ante la prensa la líder opositora. “Hay un país que sabe que no está solo”, dijo.

“Mi objetivo principal es volver a Venezuela lo más pronto posible”, añadió.