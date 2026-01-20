Zelenski sólo viajará a Davos si se le garantizan resultados concretos para Ucrania

“Ucrania está preparada para reuniones con todos los socios si esas reuniones nos ayudan a salvar vidas y garantizar la seguridad”, escribió en X Zelenski sobre la posibilidad de que participe en el foro, donde han anunciado su presencia el presidente de EE. UU., Donald Trump, y los líderes de los principales aliados europeos de Ucrania.

Zelenski agregó que Ucrania sólo estará representada al máximo nivel en Davos si las reuniones que se organizan “son realmente efectivas”.

“Si nuestros socios no están preparados, todos los representantes de Ucrania deben enfocarse en cuestiones concretas que ayuden a nuestro país y a nuestros ciudadanos”, dijo el líder de Kiev, que enunció como prioridades conseguir más misiles de defensa aérea y reparar el equipamiento energético dañado en los ataques masivos rusos de los últimos días, que han dejado a millones de personas sin luz y calefacción.

En un encuentro con periodistas celebrado en Kiev, Zelenski también dijo que permanecerá trabajando en la capital ucraniana a no ser que se le requiera para firmar el acuerdo económico sobre la reconstrucción de su país o el documento sobre las garantías de seguridad de posguerra que sus emisarios estuvieron negociando la semana pasada con Washington en EE. UU.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Según dijo en su cuenta de Telegram uno de estos emisarios, el jefe del Consejo para la Seguridad Nacional, Rustem Umérov, los negociadores ucranianos mantienen hoy en Davos reuniones con los asesores de seguridad nacional de Francia, Alemania y Reino Unido sobre las garantías de seguridad y la ayuda para la reconstrucción que aspira a recibir Ucrania.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Zelenski dijo también desde Kiev que los tres documentos que Ucrania negocia con EE.UU. y los países europeos para poner fin a la guerra están “casi listos”.

Uno de los documentos en cuestión se refiere a las condiciones que han de acordarse con Rusia para poner fin a la guerra, mientras que los otros dos aluden a la reconstrucción del país y a las garantías de seguridad que podría recibir Ucrania tras el conflicto.