Air France-KLM se considera la mejor opción para TAP en términos de negocio

"Creo que desde una perspectiva del negocio, comercial, somos la mejor opción", señaló Smith en declaraciones durante un acto con la prensa para hacer balance del año 2025 y plantear las perspectivas para 2026.

Añadió que luego puede haber otros criterios, como los financieros, pero añadió que desde el punto de vista estratégico y con una perspectiva sólo del negocio "esta claro que somos la mejor opción", en particular por la complementariedad de las redes.

Preguntado sobre el calendario de la privatización, el consejero delegado de Air France-KLM dijo que no lo sabe, que no está en sus manos y que espera que sea "antes de finales de año", pero eso depende del proceso regulatorio.

El pasado día 2 comenzó la segunda fase con la invitación enviada por la que la gestora de TAP los tres grupos que han mostrado interés -IAG (el grupo liderado por British Airways en el que está integrado Iberia), Air France-KLM y Lufthansa para que le presenten sus propuestas no vinculantes.

Según la hoja de ruta aprobada por el Gobierno portugués, que pretende vender hasta el 49,9 % de la aerolínea nacional, con un 44,9 % abierto a inversores y un 5 % a los empleados, contempla ahora un plazo de 90 días para recibir esas propuestas, que deberían incluir elementos de valoración de la compañía, así como un plan industrial y estratégico con las rutas que se mantendrían.

El Ejecutivo las valorará y luego vendrá otra fase de presentación de ofertas vinculantes

Una vez enviadas las propuestas, el Gobierno las evaluará teniendo en cuenta diferentes aspectos, como el grado de experiencia técnica de los consorcios, la sostenibilidad financiera, el plan industrial, la salvaguarda de las conexiones, el mantenimiento de la sede en Portugal, entre otros.

La tercera fase será la presentación de ofertas vinculantes y a partir de ahí podría venir ya una decisión, pero también una negociación con los potenciales inversores para que introduzcan mejoras en las propuestas.

Más allá de TAP, Smith se refirió a que en el segundo semestre debe concretarse el último acuerdo con SAS para ampliar sus acuerdos de cooperación comercial a los vuelos transatlánticos operados por la compañía escandinava desde los aeropuertos de Copenhague, Oslo y Estocolmo.

La presidenta del consejo de administración de Air France-KLM, la exministra francesa Florence Parly, avanzó que este año su grupo mantendrá la misma estratégica de la que destacó las inversiones en innovación, en particular con la incorporación de la inteligencia artificial en muchos nuevos aspectos de sus operaciones y la descarbonización que -recordó- necesita inversiones "colosales".

Parly destacó igualmente que el pasado año entraron en la empresa 3.000 empleados y que su plantilla global es ahora de 79.000 personas.