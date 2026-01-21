EE.UU. e Irán prometen guerra en respuesta a amenazas mutuas de asesinatos de sus líderes

En un acalorado intercambio, Irán y Estados Unidos amenazaron con guerras a gran escala si mueren los líderes de los dos países.

“Tengo instrucciones muy firmes. Si pasa cualquier cosa, los van a borrar de la faz de la Tierra”, dijo Trump en una entrevista con News Nation en respuesta a una pregunta sobre la amenaza de Irán en su contra.

A primera hora del martes, en respuesta a cualquier amenaza contra el ayatolá Alí Jamenei, el general iraní Abolfazl Shekarchi dijo que Trump ya sabía que Teherán no se contendría si los papeles se invirtieran.

“Trump sabe que si se extiende una mano de agresión hacia nuestro líder, no solo cortaremos esa mano, y esto no es un mero eslogan”, dijo Shekarchi citado por medios estatales iraníes. “Pero prenderemos fuego a su mundo y no les dejaremos ningún refugio seguro en la región”, añadió.

Trump emitió una advertencia similar a Irán hace un año, poco después de regresar a la Casa Blanca, cuando dijo a los periodistas: “si lo hacen, serán aniquilados”.