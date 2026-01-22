El director de 'El Agente Secreto' agradece la "energía increíble" del público brasileño

En un vídeo publicado en sus redes sociales, el cineasta destacó que el largometraje es "un éxito de taquilla" y que superó la marca de 1,5 millones de espectadores en Brasil, un hito que calificó como "absolutamente increíble".

Tras el anuncio de la Academia de Cine de Hollywood, los medios de comunicación y las redes sociales en Brasil se llenaron de 'memes' y vídeos de reacciones a la noticia.

Se repitió así el fenómeno de movilización digital que se vivió en 2025 con las candidaturas de la película 'Aún estoy aquí', dirigida por Walter Salles, que alzó el Óscar a mejor proyecto internacional.

Mendonça Filho dijo que 'El Agente Secreto' es una "combinación de muchas cosas", que incluyen algunos trabajos previos, tanto suyos como de otros colegas, así como de una serie de políticas públicas e inversión "en la identidad del propio país".

"Las políticas públicas son una manera inteligente de invertir en la identidad del país", afirmó, al tiempo que subrayó que es vital que la población pueda verse reflejada en sus propias producciones artísticas.

"Es muy importante cuando uno se ve. Ver películas de otros países es también parte de lo que somos. Yo me formé viendo películas del mundo entero y, por supuesto, también de Hollywood. Pero ver películas brasileñas o producciones artísticas brasileñas... eso es de extrema importancia", añadió.

Asimismo, Mendonça Filho aplaudió y agradeció a Wagner Moura, nominado en la categoría de mejor actor, junto a Timothée Chalamet de ‘Marty Supreme’, Leonardo DiCaprio ‘One Battle After Another’, Ethan Hawke ‘Blue Moon’ y Michael B. Jordan ‘Sinners’.

"(Moura) estaba en un avión cuando se enteró de la noticia de que está nominado al Oscar como mejor actor", reveló el director.

También se mostró optimista sobre el futuro del sector, gracias a la presencia de nuevas películas brasileñas en diversas citas internacionales, como el Festival Internacional de Cine de Berlín.

"Tenemos, espero, nuevas películas increíbles siendo trabajadas hoy, o escritas, o montadas, o mezcladas, en este momento en el que estoy aquí hablando con ustedes", dijo.

'El Agente Secreto' es una cinta de suspense histórico, ambientada en el Brasil de 1977, en plena dictadura militar.

Wagner Moura interpreta a su protagonista, Marcelo, un experto en tecnología y fugitivo que viaja a su ciudad natal, Recife, durante el Carnaval, buscando reencontrarse con su hijo, pero descubre que la ciudad es un lugar más peligroso de lo que esperaba.