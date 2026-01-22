Los fallecidos en accidente ferroviario se quedan en 45, tras dos cuerpos localizados hoy

Con el hallazgo de estos cadáveres, que aparecieron debajo del tren de Renfe, ya no habría ninguna persona desaparecida pendiente de localizar, de acuerdo con las denuncias presentadas por los familiares.

No obstante, para cerrar definitivamente la cifra total, hay que esperar a que las autopsias de estos cuerpos coincidan con la identidad de las dos personas que estaban siendo buscadas.

Por otra parte, el ministro de Transportes, Óscar Puente, afirmó hoy que le "cuesta creer" que la causa del accidente estuviera en el tren Iryo que descarriló y contra el que chocó otro de Renfe que venía en sentido contrario, y apuntó la posibilidad de que el origen del siniestro estuviera en la infraestructura y en la vía.

El accidente ferroviario tuvo lugar cuando un tren de alta velocidad con destino a Madrid descarriló e invadió la vía contigua, por la que en ese momento circulaba otro convoy con el que chocó y que también se salió de las vías.

La cifra de fallecidos asciende a 45 personas, cifra que se corresponde con desaparecidos en el accidente, lo que supone el fin de la búsqueda de cadáveres a la espera de las últimas identificaciones

De ellos, 43 ya fueron identificados, todos ellos a través de sus huellas dactilares menos uno, cuya identificación se hizo con el ADN.

De ellos, 22 son mujeres y 21 hombres, entre los que hay un menor. Cuarenta de los fallecidos son españoles y el resto tres mujeres de nacionalidades rusa, alemana y marroquí.

Respecto a los heridos, de las 123 atenciones iniciales, siguen ingresadas en distintos hospitales 31 personas (28 adultos y tres niños) tras seis altas hospitalarias recientes, según los últimos datos facilitados por el Gobierno regional de Andalucía, donde ocurrió el accidente. Seis heridos están en diferentes unidades de cuidados intensivos (UCI).

Otra noticia del día es que Boro, el perro de una de las heridas en el accidente, fue encontrado y rescatado este jueves después del llamamiento de la familia de la dueña y de su posterior búsqueda por varios servicios y particulares.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, afirmó hoy que es posible que el origen del accidente esté en la infraestructura y la vía, aunque insistió en que es un "suceso muy extraño", porque la vía está recién renovada y pasó todas las revisiones.

El presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), Iñaki Barrón, apuntó este miércoles que "lo que ahora parece más probable" es que pudiera haber una rotura de carril o de soldadura

En el tramo concreto del accidente y en la vía utilizada por el tren que descarriló primero no se ha registrado ninguna incidencia desde 2021 hasta la fecha del siniestro, según recoge un informe elaborado por el Gobierno al que ha tenido acceso EFE.

La Guardia Civil ha terminado la inspección del lugar donde ocurrió el accidente y ha entregado ya un primer atestado al juzgado, anunció hoy el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Desde el sindicato de maquinistas Semaf, aseguran que centenares de estos profesionales reportan al gestor de infraestructuras (Adif) incidencias en la red y sobre las que no reciben respuesta ni se toman medidas al respecto.

Y aseguran que hay una "tormenta perfecta" en el ferrocarril porque se invierte mucho en remodelar y construir nuevas infraestructuras, pero no se hace un mayor gasto de mantenimiento preventivo, y advierte de que los maquinistas se están jugando la vida.

Frente a este argumento, un informe elaborado por el Gobierno al que tuvo acceso EFE afirma que el gasto en mantenimiento de la red ferroviaria aumentó un 51,97 % en los últimos diez años (1.120 millones de euros hasta noviembre de 2025 respecto a los 737 millones de 2016).