Trump en Davos sobre Irán: Teherán "quiere hablar y hablaremos"

"Irán quiere hablar y hablaremos", dijo el mandatario.

El líder republicano hizo esas declaraciones tras referirse a los ataques estadounidenses contra instalaciones nucleares iraníes del pasado mes de junio, con los que, afirmó, se había "destruido" la capacidad nuclear de Irán.

La tensión entre EEUU e Irán se incrementó tras la represión por parte del régimen de Teherán de las protestas iniciadas hace casi un mes en el país persa.

En una entrevista con Politico el pasado fin de semana, el presidente de Estados Unidos consideró que era "el momento de buscar un nuevo liderazgo en Irán", que acabe con los casi 37 años de mandato del líder supremo iraní, Ali Jameneí.

El líder republicano ya había amenazado con intervenir militarmente si las autoridades iraníes reprimían violentamente las protestas antigubernamentales, iniciadas el 28 de diciembre por el deterioro de la situación económica y que pronto se extendieron por todo el país con consignas a favor del fin de la República Islámica.

Por su parte, el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, advirtió que cualquier agresión contra el líder supremo del país, Ali Jameneí, equivaldría a “una guerra total”.

El Gobierno iraní ha situado en 3.117 el número de muertos en unas protestas de las que acusa a Estados Unidos e Israel, pero organizaciones de derechos humanos en el exterior elevan los muertos hasta los 4.519.