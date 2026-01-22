Ucrania dice haber alcanzado una terminal de petróleo en la región rusa de Krasnodar

"Se ha registrado un impacto en el objetivo. Hubo explosiones y un incendio. Se está estableciendo la magnitud de los daños causados", se lee en la nota publicada por el Estado Mayor de Kiev en la red social.

Ucrania ataca regularmente -casi siempre con drones de producción propia de larga distancia y en ocasiones con misiles- infraestructuras relacionadas con el procesamiento y las exportaciones de petróleo y gas de la Federación de Rusia, que son una de las principales fuentes de financiación de la maquinaria de guerra rusa.

El comunicado castrense ucraniano también indicó que hubo ataques exitosos de las fuerzas de Kiev contra sistemas radioelectrónicos rusos y depósitos de drones y municiones junto a otros objetivos militares enemigos situados en los territorios ucranianos bajo control del Kremlin.