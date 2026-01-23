Dinamarca espera un proceso "tranquilo" con Estados Unidos sobre Groenlandia

"Sin entrar en detalles, puedo decir que ayer (jueves) hubo un encuentro en Washington donde se confirmó de nuevo que eso es lo que vamos a hacer y se ha establecido un plan para cómo hacerlo", dijo Rasmussen al término de una reunión del comité de Asuntos Exteriores del Parlamento danés.

Por su parte, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, quien se reunió este viernes con Rutte, tiene previsto viajar a Groenlandia para entrevistarse con el presidente autonómico groenlandés, Jens-Frederik Nielsen.

Tras la cita del comité de Asuntos Exteriores del Parlamento danés, el titular de Exteriores del Gobierno danés se mostró confiado en el rápido avance de las que las reuniones del grupo de trabajo conjunto de alto nivel acordado hace una semana en Washington.

"No comunicaremos cuándo se realicen esas reuniones porque es necesario eliminar el drama de todo esto. Debemos evitar las noticias de última hora y tener un proceso tranquilo. Y ya está en marcha, pero no puedo decir cuánto va a durar", declaró el jefe de la diplomacia danesa.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció tras una reunión el miércoles en Davos con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que trabajaba en un acuerdo sobre Groenlandia y que había conseguido "todo" lo que quería.

Trump aseguró que se trata de "un acuerdo para la seguridad nacional e internacional" y "a largo plazo" y que el acuerdo, que está en fase avanzada, será hecho público pronto.

Rasmussen insistió este viernes que lo que se ha establecido es un marco, pero no un acuerdo en sí, que aún debe ser negociado con Dinamarca y Groenlandia, y que todo eso ha generado un malentendido.

"Creo que en lo que hay que fijarse es que después de la reunión con el secretario general de la OTAN lo que hay es un marco para un acuerdo futuro. Eso fue traducido rápidamente a un 'acuerdo marco', y luego a un 'vamos a ver ese acuerdo', 'quién ha negociado sin que estuviéramos allí" y cosas así", dijo.

Los países de la Unión Europea (UE) reafirmaron anoche al término de una cumbre en Bruselas su "pleno apoyo" a Dinamarca y Groenlandia y advirtieron de que cuentan con "el poder y los medios" para defenderse ante cualquier forma de coerción, al término.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, valoró como "positivo" el anuncio de Trump el pasado miércoles sobre la retirada de su amenaza arancelaria, una medida, que, de salir adelante, "habría sido incompatible con el acuerdo comercial entre la UE y Estados Unidos", cerrado el pasado verano.