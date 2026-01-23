Huawei: la automatización, la digitalización y la IA como motores clave para modernizar redes eléctricas

"El avance decisivo de los sistemas eléctricos del futuro reside en la red de distribución", señaló Jason. "Y la clave para abordar los desafíos de la distribución es la transparencia en el nivel de baja tensión de 400 V. Para lograrlo, Huawei y sus socios han desarrollado conjuntamente la solución de distribución inteligente (IDS) para la gestión transparente de la baja tensión".
Descripción contacto: Comunicación Corporativa en Huawei
Teléfono de contacto: +86 755 28780808
Pie de foto: Jason Li, presidente de Marketing Global y Soluciones
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Pie de foto: Stand de Energía Eléctrica Inteligente
AGENCIA EFE S.A.U.,S.M.E. no se hace responsable de la información que contiene este mensaje y no asume responsabilidad alguna frente a terceros sobre su íntegro contenido, quedando igualmente exonerada de la responsabilidad de la entidad autora de este. Agencia EFE se reserva el derecho a distribuir el comunicado de prensa dentro de la línea informativa, o bien a publicarlo en EFE Comunica.