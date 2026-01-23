Paraguay extraditará a Perú al cabecilla criminal 'El Monstruo' entre domingo y miércoles

El Ministerio Público informó, en su cuenta de la red social X, que logró concretar el proceso de extradición de Moreno, tras efectuar los requerimientos judiciales y coordinaciones internacionales con las autoridades de Paraguay.

"Será trasladado al Perú entre el 25 y 28 de enero para responder ante la justicia por los delitos de robo, extorsión, secuestro y organización criminal", precisó la Fiscalía.

En septiembre pasado, la Policía Nacional de Perú anunció la captura de 'El monstruo' en una casa de Paraguay, después de estar escondido por varios meses en Brasil y luego en ese país.

Un mes antes, el Gobierno peruano había aprobado ampliar su pedido de extradición de Paraguay con el delito de robo agravado, tras solicitarse inicialmente por los delitos de secuestro, organización criminal y extorsión agravada.

Moreno ha sido acusado como presunto responsable del secuestro de la empresaria Jackeline Salazar Flores, en el distrito limeño de Los Olivos, en mayo pasado, quien fue rescatada en otra zona del norte de la capital peruana.

Como presunto cabecilla de la banda bautizada por las autoridades como 'Los injertos del cono norte', la Policía peruana le atribuye otros casos de extorsión ocurridos en los últimos meses en Lima.

En junio del año pasado, las autoridades peruanas procedieron con el allanamiento de las viviendas de los familiares de Moreno y efectuaron la detención de su madre, como presunta testaferro, y de su pareja, además de revelar la ruta de fuga del cabecilla criminal hacia Paraguay y Brasil.