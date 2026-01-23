Sigue en debate el inicio del juicio contra Mangione, que podría retrasarse hasta 2027

La magistrada reiteró este viernes, durante una audiencia sobre la legalidad de la confiscación de la mochila que llevaba Mangione el día de su arresto, que si se descarta la pena capital, como pidió la defensa, el juicio comenzará el 13 de octubre, tras la selección del jurado prevista para el día 8.

Si la jueza permite que el caso proceda como caso capital, el juicio comenzará el 11 de enero de 2027, según el canal 7 de la cadena ABC.

Los fiscales han declarado que solicitarán la pena de muerte si Mangione, de 27 años, es declarado culpable de acosar y asesinar a Thompson en una acera de la ciudad de Nueva York en 2024.

Durante la audiencia de hoy, la defensa sostuvo que, si los policías de Altona (Pensilvania), donde fue detenido el 9 de diciembre de 2024, hubieran seguido los protocolos, no habrían tenido acceso a los objetos de su mochila, incluido el arma que alegan usó para disparar a Thompson.

Las imágenes de la cámara corporal mostraron que los agentes también sacaron un cargador de arma de fuego de la mochila durante una búsqueda preliminar en un McDonald's.