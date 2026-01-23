Un juez prolonga cuatro años la pena de prisión al líder neonazi portugués Mário Machado

El juez rechazó, además, suspender la condena tras un recurso presentado por la defensa del dirigente neonazi, según medios locales.

Machado, en prisión desde el año pasado por discriminación e incitación al odio, fue condenado en mayo de 2024 a dos años y diez meses de prisión por incitar al odio en redes sociales, donde pidió la "prostitución forzada" de las mujeres de izquierda.

La decisión judicial de este viernes se acumula, por tanto, a esa condena, aunque la defensa del dirigente extremista anunció a la salida del juzgado que recurrirá la sentencia al considerarla "muy severa", informó la agencia Lusa.

Machado acumula varias causas con la Justicia lusa y suma varias condenas de prisión por delitos como ofensas a la integridad física, discriminación racial, amenazas o daños.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En 1997 fue condenado junto con otros cabezas rapadas por un ataque violento contra ciudadanos negros y el tribunal dio como probado que golpeó a una de las víctimas con un "palo semejante a un bate de béisbol" hasta que perdió el sentido.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Esa misma noche, nazis de su grupo asesinaron al joven portugués de origen caboverdiano Alcindo Monteiro, aunque los jueces consideraron probado que Machado no se encontraba con ellos en ese momento.

Esta misma semana, la Policía portuguesa detuvo a 37 personas, entre ellas un agente, que pertenecerían al movimiento liderado por Machado, con "vastos antecedentes criminales" y vínculos con organizaciones neonazis internacionales sospechosas de haber creado una red que incitaba al odio contra minorías étnicas.

De acuerdo a medios locales, entre esos detenidos habría militantes del partido de extrema derecha Chega, liderado por el candidato presidencial André Ventura, que ha pasado a la segunda vuelta de las elecciones, que se celebrará el 8 de febrero, junto con el exministro socialista José Seguro.