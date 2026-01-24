Delcy Rodríguez afirma que la unión nacional es necesaria para la paz en Venezuela

"Es ahorita una necesidad imperante, que es la unión nacional para cuidar la paz, para la tranquilidad de nuestro pueblo", dijo Rodríguez durante una jornada de atención a una comunidad en el estado La Guaira (norte) afectada por la operación estadounidense, en la que fue capturado el presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

La funcionaria, cuya visita fue transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), afirmó que "no puede haber diferencias políticas ni partidistas", tampoco divisiones -agregó-, cuando se habla de la paz del país.

"Diversidad existe, pluralidad existe, diferencias existen, pero hay valores supremos, y un valor supremo es la paz que nos tiene que unir", argumentó Rodríguez, quien instruyó a "conseguir viviendas" para ofrecer a 64 familias que resultaron damnificadas a raíz del bombardeo estadounidense.

La mandataria encargada señaló que el viernes pidió al presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), su hermano, Jorge Rodríguez, que "active todos los espacios" para fomentar "el encuentro político".

"Tenemos que institucionalizar la política y la política tiene que ser para la paz, para la independencia", justificó.

Este viernes, durante la instalación del Programa para la convivencia y la paz, Delcy Rodríguez propuso que se convoque a un "verdadero diálogo político" que incluya tanto a sectores políticos "coincidentes" como "divergentes" y que produzca "resultados concretos, inmediatos".

En respuesta, el titular del Parlamento indicó en su canal de Telegram que de "inmediato" se activa el Consejo Nacional de Soberanía y Paz -instalado en septiembre pasado ante el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe- para "emprender con todos los factores el diálogo político que requiere este momento complejo".