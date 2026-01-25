Autoridad de Aviación israelí alerta a aerolíneas de "periodo sensible" la próxima semana

"Estimamos que estamos entrando en un período sensible hacia el final de la semana", fueron las palabras exactas de Zakay, según el medio.

Este sábado, el responsable del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), almirante Brad Cooper, y el jefe del Estado Mayor de Israel, teniente general Eyal Zamir, mantuvieron una serie de reuniones en Israel.

Según un comunicado publicado por el Ejército israelí este domingo, ambos mantuvieron a lo largo del sábado tanto un extenso encuentro privado como otro junto a más militares.

A pesar de que el encuentro se produce en un momento de tensión en Israel, a la espera de un ataque de Irán como represalia si Estados Unidos bombardea la república islámica, el texto no da detalles de los temas abordados por los militares.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En otro comunicado el sábado, el portavoz de las fuerzas armadas advirtió a la población en la red social X de que las directrices de seguridad en el país permanecen sin cambios, e hizo un llamamiento a la calma.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También desde Estados Unidos llegaron a Israel el sábado el enviado de la Casa Blanca para Oriente Medio, Steve Witkoff, y el yerno del presidente estadounidense, Donald Trump, Jared Kushner.

En este caso, el encuentro versó principalmente sobre Gaza, se abordo el desarme de Hamás, la apertura del paso fronterizo de Rafah y los esfuerzos para recuperar el cadáver del último rehén en el enclave, Ran Gvili, según la prensa israelí, que también aludió a la posibilidad de que se analice la escalada con Irán.