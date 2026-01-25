El alcalde de Lima participará en presentación de 'DeLiMadrid' en congreso Madrid Fusión

Reggiardo intervendrá el lunes en la puesta en escena de 'DeLiMadrid' en Madrid Fusión, el principal congreso gastronómico del mundo, que se celebra anualmente en Ifema, el recinto ferial y de exposiciones de la capital española.

La iniciativa 'DeLiMadrid' ya fue presentada el pasado el domingo en la capital peruana con motivo de la celebración por los 491 años de la ciudad por parte del conquistador español Francisco Pizarro, en un acto en el Teatro Municipal de Lima que también contó con la participación a distancia del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

'DeLiMadrid' presentará degustaciones, activaciones, talleres y catas de productos peruanos en Madrid del 26 al 28 de enero, y en Lima ocurrirá lo propio con productos españoles del 24 de abril al 3 de mayo del presente año.

Mientras, Reggiardo tendrá el miércoles una reunión con el jefe de la Policía Municipal de Madrid, Óscar De Santos, y el coordinador general de Seguridad y Emergencia, Jesús Gil Martín, para conocer sus experiencias con miras a la posibilidad de estructurar en Lima una Guardia Municipal.

El martes, el alcalde limeño anunció en un acto académico los avances de su propuesta en un evento académico, en el que se presentaron experiencias exitosas sobre la Guardia Municipal en Madrid y en Buenos Aires.

La máxima autoridad municipal explicó que la Guardia actuará en los espacios que administra la Municipalidad de Lima con agentes que podrán usar armas de fuego de bajo calibre, así como otro equipamiento para liberar a la Policía Nacional de labores como el tránsito o delitos menores, a fin de que estos efectivos puedan combatir las extorsiones, actos de sicariato y otros delitos severos.

Actualmente, cada uno de los 43 distritos que componen la capital peruana cuentan con un cuerpo de serenazgo, vigilantes urbanos que no pueden usar armas de fuego ni tampoco pueden practicar detenciones, para lo que deben esperar la llegada de la Policía Nacional.