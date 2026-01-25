Israel acuerda una “reapertura limitada” del paso fronterizo de Rafah

“Como parte del plan de 20 puntos del presidente Trump, Israel ha aceptado una reapertura limitada del cruce de Rafah solo para el paso de peatones, sujeta a un mecanismo de inspección israelí completo”, dijo la oficina de Netanyahu en la plataforma X.

El paso fronterizo de Rafah es un punto de entrada esencial de la ayuda humanitaria en la Franja de Gaza. Su reapertura es reclamada desde hace tiempo por las Naciones Unidas y la comunidad humanitaria.

Pero desde la entrada en vigor del alto el fuego en Gaza el 10 de octubre, las autoridades israelíes no lo habían autorizado, alegando que Hamás aún no ha entregado el cuerpo del último rehén israelí retenido en Gaza, el policía Ran Gvili.

Medios israelíes informaron el domingo que los emisarios del presidente estadounidense Donald Trump, Jared Kushner y Steve Witkoff, habían instado al primer ministro Netanyahu a reabrir Rafah sin esperar la restitución de los restos de Ran Gvili.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Kushner y Witkoff llegaron el domingo a Israel para mantener conversaciones sobre el futuro de la Franja de Gaza.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Hay comida en Gaza, pero pocos pueden permitírsela

“Nueva Gaza”

Tras el anuncio por parte de Estados Unidos de pasar a la segunda etapa del plan Trump, el presidente estadounidense reveló en Davos su proyecto para una “Nueva Gaza”, supuestamente destinado a transformar el devastado territorio palestino en un lujoso complejo de rascacielos frente al mar.

La segunda fase contempla el desarme de Hamás, la retirada progresiva del ejército israelí, que aún controla aproximadamente la mitad de la Franja de Gaza, y el despliegue de una fuerza internacional.