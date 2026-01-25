Una fuerte borrasca azota el norte de España, con aviso rojo y olas de más de 10 metros

Toda la zona está viviendo olas que superan los 10 metros, con viento de 62 a 74 kilómetros por hora, que ocasionalmente puede ser de 75 a 88 kilómetros por hora.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que ha publicado en sus redes una secuencia de imágenes del satélite Meteosat de tercera generación con la formación de Ingrid, que experimentó un proceso de ciclogénesis explosiva, recuerda que es muy peligroso acercarse a primera línea de costa, ya que el mar puede provocar daños en paseos marítimos y zonas próximas.

Los fenómenos costeros, al igual que el viento y la nieve, han sido protagonistas este domingo y 16 regiones de las 17 que tiene España aparecen señaladas -con distinto riesgo- en el mapa de avisos de la Aemet, además de las ciudades de Ceuta y Melilla, en el norte de África.

Esta situación está afectando, por ejemplo, al tráfico marítimo, que, de hecho, continúa interrumpido por quinto día consecutivo en el puerto andaluz de Tarifa (extremo sur de España) como consecuencia del impacto de Ingrid en el estrecho de Gibraltar.

El fuerte viento también pone este domingo a 14 regiones en aviso. Lo peor, en zonas de Andalucía (sur), con rachas máximas de 90 kilómetros por hora (se pueden dar rachas puntuales de hasta 100 kilómetros por hora en zonas altas expuestas).

La nieve vuele a cubrir distintos puntos del país, aunque las nevadas más copiosas se producen en el Pirineo (norte).

La situación de las carreteras como consecuencia del temporal sigue mejorando y, aunque a mitad del día había 83 vías afectadas, solo 18 estaban cortadas, todas ellas en la red secundaria.

Aún así, once personas, entre ellos tres niños, tuvieron que ser rescatadas por la Guardia Civil en la Sierra de Castril (Granada, sur), tras quedar atrapados por la nieve durante la noche.

Por otra parte, las temperaturas han aumentado prácticamente en todo el país, aunque siguen siendo muy bajas en zonas de montaña; por ejemplo, el Parque Nacional Sierra Nevada (Granada) marcó los -12,3 grados centígrados esta pasada madrugada.

Una nueva borrasca de alto impacto, denominada Joseph, dejará a partir de mañana lunes lluvias abundantes en buena parte de la península, nieve en las montañas, vientos intensos y temporal marítimo, según Aemet.