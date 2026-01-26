Al menos 15 muertos y casi 800.000 hogares sin electricidad en EEUU por tormenta invernal

Hasta ahora, 15 personas han fallecido por el frío o la nieve. En Texas, una joven de 16 años murió en Frisco en un accidente de trineo, según la Policía, mientras que otra persona fue hallada sin vida en una gasolinera en la capital del estado, Austin, por aparente hipotermia.

Mientras tanto, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, informó el domingo de que cinco personas han muerto en la ciudad.

“Aunque aún desconocemos las causas de sus muertes, no hay nada que nos recuerde con más fuerza el peligro que supone el frío extremo y lo vulnerables que son muchos de nuestros vecinos, especialmente los neoyorquinos sin hogar”, indicó Mamdani en una conferencia de prensa.

El edil ordenó además que las escuelas públicas de la ciudad impartan clases en línea por el temporal. Según el alcalde, más de 400.000 padres, alumnos y trabajadores se conectaron en la mañana de hoy a sus clases virtuales.

Por otro lado, también se han reportado víctimas mortales en Arkansas, Lehigh (Pensilvania), Massachusetts, Tennessee, Luisiana y Kansas, de acuerdo con medios estadounidenses.

Según el Servicio Nacional de Meteorología (NWS, en inglés), el temporal seguirá impactando hoy la parte noreste de EE.UU. con fuertes nevadas a medida que se aleja de la costa este.

La agencia advierte además de gélidas temperaturas que alcanzarán mínimos históricos en los próximos días.

En concreto, se esperan temperaturas bajo cero casi todas las mañanas de esta semana desde la región de Northern Plains hasta el Valle de Ohio y el noreste.

El temporal también dejó a 778.862 hogares sin electricidad, según la plataforma poweroutage.us. Los estados más afectados son Tennessee (247.300), Mississippi (153.620) y Luisiana (121.401).

De acuerdo con el portal, durante la jornada de ayer llegaron a producirse a un millón de cortes en el suministro de electricidad.

La tormenta ha llevado además a la cancelación de más de 5.000 vuelos que entraban o salían del país y al retraso de otras 4.400 rutas, de acuerdo con la página web Flightaware.

Ayer, la tormenta llevó al peor día de cancelaciones de vuelos desde la pandemia de covid-19 en 2020, con más de 11.000 vuelos cancelados y 17.000 retrasos, según el secretario de Transporte de EE. UU., Sean Duffy.