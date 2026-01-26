Colombia y Portugal incautan unas ocho toneladas de cocaína cerca de las islas Azores

Así lo informó este lunes el director de la Policía de Colombia, general William Rincón, quien señaló en un mensaje en la red social X que la operación fue realizada gracias "al intercambio oportuno de información" con la Administración de Control de Drogas​ de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).

"Fueron incautadas aproximadamente ocho toneladas de cocaína, las cuales eran transportadas en un submarino que, al parecer, habría salido desde costas colombianas. Durante el operativo fueron capturados tres ciudadanos colombianos y un ciudadano venezolano", agregó la información.

Según Rincón, esta es "la mayor incautación de cocaína en la historia de Portugal, reafirmando el impacto de la cooperación internacional en la lucha frontal contra el narcotráfico".

"Actualmente, se está a la espera de la carta de certificación oficial por parte de la DEA", precisó el oficial.

El pasado 7 de enero, el presidente colombiano, Gustavo Petro, afirmó que durante su Gobierno, que comenzó el 7 de agosto de 2022 y culmina este año, aumentaron "las incautaciones de droga" y destacó que superarán las 3.500 toneladas decomisadas cuando deje el cargo.

"Nunca ningún Gobierno ni del mundo, ni de Colombia, ha logrado esa cantidad de cocaína incautada", expresó entonces el mandatario.