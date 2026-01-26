Desaprobación a presidente peruano Jerí sube a 56 %, tras reuniones con empresarios chinos

El sondeo telefónico realizado por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) para el diario La República reveló que la aprobación a Jerí bajó a 33 %, respecto al 39 % de noviembre último, y que un 11 % se mantiene indiferente.

De acuerdo a los ámbitos geográficos, la desaprobación al mandatario en Lima, donde vive un tercio de la población total, es 58 % y en el sur del país se eleva a 66 %.

Igualmente, el rechazo a Jerí es más alto en los ciudadanos mayores de 50 años de edad (66 %) y los que pertenecen a la clase media con 58 %.

Por su parte, la población que aprueba al gobernante está en el norte del país (36 %), una zona duramente golpeada por la inseguridad ciudadana, y son los más jóvenes, de 18 a 29 años de edad (38 %).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Respecto al nivel educativo, el 58 % que lo desaprueba tiene educación básica, mientras que el 38 % que lo respalda tiene educación superior.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El 65 % de los críticos contra Jerí se identifica con una tendencia política de izquierda y el 55 % de centro. En tanto que el 42 % de los que lo aprueban se declaran de derecha y un 34 % de centro.

Este estudio se conoce días después del inicio de una investigación preliminar en la Fiscalía y el Congreso contra Jerí, que asumió al cargo en octubre pasado, por las reuniones no informadas oficialmente que ha mantenido con empresarios chinos, fuera de Palacio de Gobierno, algunos con contratos con el Estado o negocios particulares en Lima.

De otro lado, la encuesta del IEP consultó sobre la aprobación al Congreso, presidido por el legislador fujimorista Fernando Rospigliosi, y confirmó que su apoyo se mantiene en 8 %, desde noviembre pasado, y que la desaprobación bajó a 87 %, dos puntos menos que en ese mes.

La encuesta de aplicó a una muestra de 1.211 entrevistados a nivel nacional, entre el 16 y 21 de enero, con un nivel de confianza de 95 % y un margen de error de 2,8 %.