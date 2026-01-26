Detienen a una mujer en España por estafar a migrantes durante los trámites de extranjería

La investigación se inició tras la presentación de varias denuncias por parte de víctimas, según informó en una nota de prensa la Comisaría Provincial de Policía de Ávila (centro de España)

Las pesquisas demostraron cómo la detenida captaba a sus clientes entre colectivos de migrantes residentes en España, aprovechándose de su confianza y del desconocimiento de los procedimientos administrativos, presentándose como abogada especializada en extranjería, pese a no tener una titulación o acreditación profesional al respecto.

La detenida ofrecía la tramitación de diversa documentación, llegando a cobrar entre 3.000 y 5.000 euros, sin que ninguno de los trámites prometidos llegara a realizarse.

Todas las víctimas identificadas se encontraban en situación administrativa regular en España y recurrieron a la detenida para gestionar otros procedimientos, como renovaciones o reagrupaciones familiares.

Según la Policía Nacional, la investigación continúa abierta, ya que no se descarta que puedan aparecer nuevas víctimas que hayan podido ser estafadas.

La Policía Nacional recuerda que los trámites de extranjería deben realizarse siempre a través de canales oficiales, como las sedes del Ministerio del Interior o las Subdelegaciones del Gobierno de España, y recomienda desconfiar de intermediarios no acreditados, especialmente de aquellos que soliciten pagos por adelantado.