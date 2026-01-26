Las muertes por accidentes de tráfico en Cuba se incrementaron un 18,3 % en 2025

Los fallecimientos en las vías cubanas el año pasado se incrementaron considerablemente a pesar de que los accidentes (7.538) registrados fueron prácticamente los mismos que en 2024 (7.507).

Estos siniestros también dejaron un total de 6.718 lesionados, un crecimiento del 1,6 % con respecto a los 6.613 reportados en 2024.

Las autoridades señalaron que las principales causas están asociadas al factor humano, entre ellas la falta de atención al control del vehículo, no conceder el derecho de vía y el exceso de velocidad, que aportaron el 72 % del total de los accidentes en las vías cubanas.

En particular, advirtieron de que la participación de motos y ciclomotores en sucesos de tráfico en correspondencia con el incremento de esos vehículos en la circulación en los últimos tiempos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las provincias con cifras más elevadas de accidentes fueron La Habana (oeste) y las centrales Villa Clara y Ciego de Ávila, y el sector estatal el de mayor incidencia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Asimismo, el transporte ferroviario también se mostró un aumento en sus índices de accidentalidad, según el análisis de la Comisión Nacional de Seguridad Vial.

Las autoridades señalaron que siete de cada diez accidentes de tráfico generan víctimas, fundamentalmente por el choque de vehículos, que continúa siendo el siniestro "más peligroso", con el 36 % del total de fallecidos.

El Gobierno cubano también ha reconocido que el mal estado de las calles y carreteras, por la falta general de mantenimiento, así como la antigüedad del parque automotor -con vehículos de entre 40 y 70 años de circulación- son otros factores que inciden en los accidentes de tránsito.