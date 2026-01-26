Nayarit quiere destacarse como destino turístico con más atractivos que el "todo incluido"

El secretario de Turismo de Nayarit, Juan Enrique Suárez, aseguró que en 2025 fueron el destino de mayor crecimiento en México y que ahora quieren complementar su oferta de sol y playa con cultura, naturaleza y aventura.

Situada en el Pacífico mexicano, esta región se posiciona, en palabras de Suárez a EFE, como un "hub" con una gran conectividad terrestre que “te hace conectar en menos de 60 minutos con pueblos mágicos” y con otras ciudades dentro y fuera del país a través del Aeropuerto Internacional de Tepic, al que añadieron una nueva terminal de más de 74.000 metros cuadrados, con 15 puertas de embarque.

“En Nayarit vas a encontrar más de 27 microdestinos en la zona de costa, tienes Bucerías, Punta de Mita, San Pancho, Sayulita, Cruz de Huanacaxtle, Rincón de Guayabitos, San Blas... Y a 35 minutos tienes el pueblo mágico de Compostela, el de Jala, que es donde está la mazorca más grande del mundo y una arquitectura extraordinaria, o puedes ir a la capital del Estado -Tepic- a los museos, restaurantes, etc.”, detalló Suárez.

En 2025, las cifras del turismo, según los registros de la Secretaría de Turismo de Nayarit -entidad que colabora con EFE en la difusión de este contenido-, superaron los 6.000 millones de dólares en derrama económica, con más de 10 millones de turistas domésticos e internacionales.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Para 2026, esperan alcanzar los 7.500 millones dólares de ingresos turísticos, crear cuatro nuevos hoteles y más de 1.500 nuevas unidades de servicio de alojamiento temporal.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La celebración de la Copa Mundial de Fútbol en Estados Unidos, México y Canadá supondrá, en su opinión, un impulso para este objetivo, el cual deben aprovechar con “propuestas creativas” que ayuden a la economía local.

“Sabemos que la gente va a venir a Guadalajara, pero va a ir a Nayarit a gozar de sus vacaciones porque somos la playa más cercana, y que tenemos una gran conectividad con Monterrey (Nuevo León) y con Ciudad de México. Estamos trabajando en que también nuestros pueblos mágicos, nuestros lugares icónicos, puedan tener esta oportunidad de contar con atractivo turístico”, dijo.