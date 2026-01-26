Trump rebaja el tono y asegura que coordinarán tareas con el gobernador demócrata de Minnesota

Donald Trump también anunció el envío de su “zar” contra la inmigración ilegal, Tom Homan, a ese estado del norte del país, con el encargo de que le informe personalmente de la situación.

“El gobernador Tim Walz me llamó para solicitarme que trabajáramos conjuntamente”, aseguró Trump en su plataforma Truth Social. “Fue una llamada muy positiva y, en realidad, parece que estamos en la misma longitud de onda”, añadió.

“Volveremos a hablar muy pronto”, prometió.

Protestas masivas

La ciudad más poblada del estado, Mineápolis, ha sido escenario de protestas cada vez más tensas desde que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mataron a tiros a Renee Good -una madre de tres hijos, de 37 años- en su coche el 7 de enero.

El sábado, otros agentes federales abatieron al enfermero de cuidados intensivos Alex Pretti, también de 37 años, al que acusan de llevar un arma cargada y oculta a las protestas, con la que supuestamente quería agredirlos.

Pretti tenía licencia para portar armas, según los medios estadounidenses.

Dos demandas clave

Tom Homan es un veterano del Departamento de Seguridad Nacional, encargado de la política de control de la frontera sur y de las deportaciones de inmigrantes irregulares.

A pesar del tono conciliatorio, Trump mantiene la presión sobre otro frente político en Minesota, en un año electoral.

“Separadamente, continúa una gran investigación sobre el masivo fraude de servicios sociales, de más de 20.000 millones de dólares, que ha ocurrido en Minesota”, explicó Trump en Truth Social.

Presunto fraude

Además de las redadas de miles de indocumentados, el gobierno de Trump ha emprendido una amplia revisión de las ayudas recibidas mayoritariamente por la comunidad somalí en este estado gobernado por los demócratas.

Un tribunal federal de Minnesota celebrará audiencias este lunes sobre dos demandas clave, mientras crece la presión para que se realice una investigación independiente sobre los homicidios.

En uno de los casos, el fiscal general de Minnesota ha solicitado a una jueza federal que detenga el despliegue de agentes del ICE en la zona.

La otra demanda se centra en impedir que los agentes federales supuestamente destruyan pruebas relacionadas con el homicidio de Pretti.

Mineápolis, gobernada por los demócratas, es una ciudad santuario, lo que significa que su policía no coopera con las fuerzas migratorias federales.