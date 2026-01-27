Agricultores blancos de Zimbabue buscan ayuda de Trump por la expropiación de sus tierras

Los agricultores han contratado a Mercury Public Affairs, una firma con sede en Washington, que ha acordado defender sus reclamaciones de indemnización, confirmó este martes a EFE el expresidente de la Unión de Agricultores Comerciales (CFU) Deon Theron.

La iniciativa corrió a cargo de otro grupo escindido de la CFU, la Asociación de Compensación de Propiedades Agrícolas (PROFCA), que comenzó a negociar con el Gobierno zimbabuense y presiona para obtener una indemnización para los agricultores blancos.

"Estamos colaborando con la comunidad internacional, incluyendo a EE.UU., y PROFCA, un grupo escindido de la CFU (...) también está en conversaciones y negociando con los estadounidenses", declaró Theron a EFE.

"Es en el mejor interés de Zimbabue y sus ciudadanos que normalicemos nuestras relaciones con la comunidad internacional resolviendo las disputas, de tal manera que la comunidad internacional acepte a Zimbabue de nuevo en el ámbito internacional. Esto permitirá que Zimbabue vuelva a acceder al apoyo financiero a través del Banco Mundial, el FMI, etc", agregó.

Un socio de Mercury, Bryan Lanza, quien participa directamente en la iniciativa, fue anteriormente asesor principal de campaña de Trump y director de comunicaciones del primer equipo de transición del presidente en su primer mandato (2017-2021)

La actual jefa de gabinete de Trump en la Casa Blanca, Susie Wiles, también fue copresidenta de Mercury, lo que subraya las conexiones de la firma con los círculos políticos republicanos.

La decisión de recurrir a Mercury coincide con la narrativa de la Administración Trump de que la minoría blanca en la vecina Sudáfrica sufre discriminación bajo un gobierno de mayoría negra, alegando, sin pruebas, que los agricultores blancos sudafricanos son víctimas de "genocidio", algo que refuta el Ejecutivo de Pretoria, y ofreciéndoles el estatus de "refugiados" en Estados Unidos.

Zimbabue acordó pagar a miles de agricultores blancos zimbabuenses una compensación por valor de 3.500 millones de dólares (unos 2.930 millones de euros) en 2020, pero los continuos problemas financieros del país han estancado el avance de los pagos.

El Gobierno del ya fallecido Robert Mugabe, que dirigió el país con puño de hierro desde 1980 hasta 2017, cuando fue derrocado por los militares, expropió en el año 2000 a unos 4.000 agricultores blancos las tierras a las que habían accedido en la época colonial, momento en el que el país sufrió una recesión económica.

Los agricultores blancos desempeñaron un papel clave en la economía agrícola hasta 2000, produciendo tabaco y productos hortícolas como flores para la exportación.

La población indígena empezó a ocupar entonces de manera informal campos que quedaron vacíos.