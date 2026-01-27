AI lanza plataforma para evaluar los DD.HH. en programas electorales de partidos en Perú

La página web, denominada 'Mira Bien', propone un simple sistema de semáforo en el que se asigna el color verde, amarillo o rojo en cinco diferentes aspectos relacionados con los derechos humanos; justicia de género, justicia ambiental y climática, seguridad ciudadana, corrupción e impunidad y libertad de expresión y asociación.

"Esta herramienta te permite analizar los planes de gobierno y descubrir qué propuestas protegen tus derechos, cuáles los pone en riesgo y quiénes prefiere no hablar de ellos. Aquí puedes ver, comparar y entender qué dicen los candidatos sobre los temas que afectan tu vida, tu libertad y tu futuro", indicó AI en el comunicado difundido.

Agregó que, frente a problemas urgentes, como la inseguridad ciudadana, la violencia machista o la crisis ambiental, hay planes de gobierno que plantean respuestas que pueden agudizar más estas problemáticas, como la militarización de la seguridad pública y el debilitamiento, e incluso la desaparición, de instituciones esenciales para la defensa de los derechos de las mujeres o para la gobernanza ambiental.

"Vemos propuestas que en lugar de plantear respuestas estructurales frente a la violencia machista o la inseguridad ciudadana, proponen principalmente políticas punitivas y no preventivas", señaló la directora de Amnistía Internacional en Perú, Jennie Dador.

Dador indicó que también observan con preocupación narrativas polarizantes y discursos que apelan al miedo o a la renuncia de derechos, por eso consideran esencial un rol activo y vigilante de la ciudadanía, que impulse un debate y un voto informado.

Muchos partidos tienen "la luz roja" en el tema de seguridad ciudadana, por proponer medidas que ponen en riesgo los derechos humanos, como dejar actuar sin límites a la Policía Nacional, militarizar espacios públicos, el uso de tecnologías de vigilancia masiva y la normalización de estados de emergencia, lo que prioriza el control territorial sobre las garantías individuales.

Este enfoque de "mano dura" hace suspender en esta materia a partidos como Renovación Popular, Fuerza Popular, el APRA, Fuerza y Libertad, Podemos Perú, Libertad Popular, Unidad Nacional, Avanza País y Alianza para el Progreso, entre otros cuya tendencia es mayoritariamente de derecha.

Los partidos que cuentan con cinco luces verdes son el partido de derecha Somos Perú, de centro Perú Primero, Partido Morado, Fe en el Perú, Partido Demócrata Verde, Partido del Buen Gobierno, Primero la Gente, y de izquierda Juntos por el Perú y Alianza Electoral Venceremos.