La Unesco y España dan un estatuto especial a la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo

"Como centro de categoría 2, la Fundación servirá de plataforma esencial para la cooperación en la región mediterránea y otras regiones del mundo, en particular América Latina y África, y fomentará así los vínculos entre la cultura, la creatividad y el desarrollo sostenible", detallaron a EFE fuentes de la Unesco.

El acuerdo se firmará a partir de las 16:00 horas (15:00 GMT), durante una visita a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura -que tiene su sede en París- del ministro de Exteriores español, José Manuel Albares.

Para la Unesco, las actividades de la Fundación se alinean con su estrategia a medio plazo 2022-2029, en particular con su programa cultural, porque contribuyen "a la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales a través de industrias culturales y creativas dinámicas e inclusivas".

Además de eso, las fuentes señalaron que los programas de la institución también están en consonancia la prioridad África y la de la lucha por la igualdad de género, destacadas en la agenda de trabajo de la Unesco.

"De hecho, la importante alianza con el Reino de Marruecos garantiza la puesta en marcha de iniciativas lideradas por la Fundación en África, lo que reviste un indudable interés estratégico. Además, los programas de la Fundación reflejan un fuerte compromiso con la igualdad de género, que se traduce en todas sus actividades", precisó la agencia de Naciones Unidas.

Creada el 8 de marzo de 1999 a petición del Gobierno andaluz y de Marruecos, la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo tiene su sede en Sevilla, pero su ámbito de actuación abarca toda Andalucía y Marruecos.

Legalmente, los centros de categoría 2 no pertenecen a la Unesco, pero trabajan con ella mediante acuerdos oficiales firmados con el país donde se encuentran.