Papa León XIV reclama un mundo libre de antisemitismo y persecución

“Renuevo mi llamamiento a la comunidad de naciones para que esté siempre alerta, de modo que el horror del genocidio no vuelva a caer sobre ningún pueblo y se construya una sociedad basada en el respeto mutuo y el bien común”, dijo el pontífice durante el saludo a los peregrinos de lengua italiana en su tradicional Audiencia General de los miércoles.

En su intervención, el papa recordó la celebración ayer del Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto, una tragedia que, según subrayó, “causó la muerte de millones de judíos y muchas otras personas”.

“En esta ocasión anual de doloroso recuerdo, pido al Todopoderoso el don de un mundo sin antisemitismo, sin prejuicios, sin opresión y sin persecución para ningún ser humano”, afirmó León XIV.

Día Internacional del Holocausto

En todo el mundo se conmemora cada año el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto en el aniversario de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau por los soviéticos, el 27 de enero de 1945.

El exterminio de los judíos por el régimen nazi comenzó en 1939 y se recrudeció en el verano de 1941 con la invasión de la URSS y después la creación de campos de exterminio, que causaron seis millones de muertes.

Los primeros guetos se formaron en 1939-1940. Los judíos fueron expuestos a un hambre extrema. El campamento de Auschwitz-Birkenau experimentó el Zyklon B en el verano de 1941 con prisioneros soviéticos y enfermos.

Este campo de concentración se ha convertido en el símbolo del Holocausto, según datos de AFP. Las otras víctimas fueron sobre todo polacos no judíos, gitanos y prisioneros soviéticos.

La liberación de estos campos de exterminio tiene lugar en medio del avance hacia Berlín de los ejércitos soviético, estadounidense y británico.

El descubrimiento de los primeros campos no tiene gran repercusión en la opinión pública.

Un verdadero punto de inflexión en el tratamiento mediático tiene lugar el 6 de abril de 1945, con el descubrimiento del campo de Ohrdruf, un anexo de Buchenwald (Alemania).

Los estadounidenses, acompañados por el corresponsal de guerra Meyer Levin y el fotógrafo de la AFP Eric Schwab, entran, encuentran pilas de prisioneros ejecutados de un balazo en la cabeza y otros parcialmente quemados en piras aún humeantes.