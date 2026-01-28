Texas llevará a cabo la primera ejecución del 2026 en Estados Unidos

Thompson, de 54 años, tiene previsto recibir la inyección letal esta noche en la penitenciaría estatal de Huntsville, un poblado ubicado 100 kilómetros al norte de Houston.

El reo, que fue condenado a muerte en 1999, fue arrestado por las autoridades en Houston (Texas) después de haberle disparado a Darren Keith Cain, de 30 años y a Glenda Dennise Hayslip, de 39. Cain murió de inmediato en el altercado y Hayslip, quien estuvo en una relación sentimental con Thompson, falleció una semana después en el hospital.

Thompson apeló a su sentencia en 2001 y en 2005, días después de que su solicitud fuera rechazada, el hombre escapó de la cárcel del condado de Harris y pasó tres días como fugitivo hasta que fue capturado de nuevo en Luisiana.

El año pasado, un total de 47 personas fueron ejecutadas por la Justicia estadounidense, un aumento de casi el 50% en comparación con 2024 y provocado por un incremento de las ejecuciones en el estado de Florida, de acuerdo con la organización Death Penalty Information Center (DPI).

Aún hay 27 estados con la pena de muerte, una práctica que ha sido condenada por organismos internacionales, incluyendo la ONU, que han pedido sea abolida y la consideran como "incompatible" con los derechos humanos.

Más del 70% de los países del mundo abolieron la pena de muerte en sus leyes o en la práctica. Entre las economías avanzadas, la mayoría abolió esta práctica; solo algunos países como Japón la conservan y la ejecutan de forma esporádica, mientras que otros como Corea del Sur o Israel la mantienen en la ley pero no la aplican en la práctica.