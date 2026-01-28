Violencia sexual ha crecido en Haití desde 2021, triplicándose los casos atendidos

Según el informe, mujeres y niñas de todas las edades están siendo objetivo de violencia basada en género y sexo (VSBG) y un número cada vez mayor de supervivientes se ven obligadas a abandonar sus hogares, lo que las expone a más violencia.

En base a los datos de la clínica 'Pran Men'm', abierta desde 2015, MSF constató que desde 2022 se ha triplicado el número de pacientes VSBG que han recibido atención en el centro.

De acuerdo con la coordinadora de MSF en Haití, Diana Manilla Arroyo, "el número de supervivientes de VSBG que recibieron atención en la clínica pasó de una media de 95 ingresos al mes en 2021 a más de 250 en 2025".

Desde su apertura, la clínica ha prestado atención médica y psicosocial integral a casi 17.000 personas, el 98 % mujeres y niñas.

Desde el año 2022, el 57 % de las personas sobrevivientes que recibieron atención en 'Pran Men'm' fueron agredidas por miembros de grupos armados mediante ataques grupales.

Más de 100 individuos fueron atacados por diez o más perpetradores en un determinado momento, indicó MSF.

Además, casi una de cada cinco supervivientes atendidas en 'Pran Men'm' han sufrido múltiples incidentes de violencia sexual y de género.

También desde 2022, solo una de cada tres supervivientes que acudieron a la clínica Pran Men'm llegaron en los tres días siguientes a la agresión, "pasado ese plazo, ya no es posible prevenir la transmisión del VIH".

Además, las supervivientes se enfrentan a "numerosas barreras", como el miedo al estigma, las dificultades económicas, la inseguridad y la falta de información, que les impiden acceder a la atención médica a tiempo, "lo que lamentablemente, tiene consecuencias médicas", lamentó la ONG.

"Me golpearon y me rompieron los dientes... Tres jóvenes que podrían ser mis hijos...Cuando me negué a acostarme con ellos, me pegaron y me caí. Mientras forcejeaba, me golpearon en la espalda; todavía siento el dolor meses después. Después de violarme, también violaron a mi hija... y luego golpearon a mi esposo. (Mi hija) no quería ir al hospital...No quería que la descubrieran o la estigmatizaran", narra uno de los testimonios anónimos recogidos en el informe.

MSF señaló que "está siendo testigo del devastador impacto de la violencia basada en género y sexo diariamente".

La ONG llamó "urgentemente a una fuerte y coordinada respuesta del Gobierno de Haití, proveedores de servicios, donantes, agencias de la ONU y aquellos responsables de proveer seguridad para las y los haitianos".

"Pedimos derechos, dignidad, rendición de cuentas y apoyo para sobrevivientes que demanda una acción concreta para alcanzar medidas concretas para satisfacer las crecientes necesidades de servicios de salud y apoyo en este momento crítico", indicó MSF.