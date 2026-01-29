Albares dice que la UE se alinea con España en su apoyo al diálogo político en Venezuela

Albares se pronunció así a su llegada al Consejo de ministros de Exteriores que se celebra hoy en Bruselas, y cuya agenda incluye la represión de las protestas en Irán o la guerra de Ucrania, entre otros temas entre los que en principio no está Venezuela.

Preguntado sobre la situación en el país latinoamericano tras la deposición del presidente Nicolás Maduro por parte de EE.UU., Albares dijo que la postura española es "constante" y se ha basado en respaldar "un diálogo amplio" entre el Gobierno" y la oposición.

"Al final la solución tiene que venir de los propósitos, tiene que ser genuinamente venezolana, tiene que ser pacífica y no a través de la violencia, a través del uso de la fuerza nunca llega la paz, nunca llega a la democracia, suele llegar el caos", dijo el ministro español.

Señaló que España trabaja "para que la soberanía de un pueblo hermano como el venezolano sea respetada", y dio la bienvenida a los "pasos positivos" dados por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para la liberación de presos políticos.

Albares también valoró las declaraciones del secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, sobre un "diálogo provechoso y constructivo" con Rodríguez, y afirmó que "todos estamos en la misma línea de conseguir estabilidad para Venezuela" y lograr la liberación de todos los presos políticos, todo ello "de manera pacífica y dialogada para avanzar hacia una solución democrática".

Afirmó que otros países europeos comparten esta posición española y que, por ahora, "no hay alternativas" a ese planteamiento.

España "ha tenido siempre el liderazgo en lo que respecta a Venezuela" dentro de la UE debido a su conocimiento del país y a sus vínculos históricos y políticos, dijo. "Somos uno de los pocos países en estos momentos en el mundo que tiene una interlocución tanto con el Gobierno como con la oposición", recalcó.