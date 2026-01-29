“Buenos avances” entre China y Reino Unido

El viaje de Starmer a China es el primero de un jefe de gobierno británico desde 2018 y se produce tras una serie de visitas de otros líderes occidentales que buscan un acercamiento con Pekín ante las volátiles políticas de Estados Unidos bajo el gobierno de Donald Trump.

Los líderes se reunieron en el opulento Gran Salón del Pueblo, donde ambos destacaron la necesidad de estrechar sus lazos en medio de las turbulencias geopolíticas.

El primer ministro británico le dijo a Xi que China es un “actor fundamental en la escena mundial” y es “vital construir una relación más sofisticada” que, a su vez, “permita un diálogo significativo en las áreas” en las que disienten.

Visión a largo plazo, dice Xi

El presidente chino destacó la necesidad de un acercamiento con una “visión a largo plazo”, en medio de una situación internacional que calificó de “compleja”.

“China y Reino Unido deben reforzar el diálogo y la cooperación, ya sea para mantener la paz y la estabilidad mundiales o para promover las economías y los medios de vida de ambos países”, aseguró Xi.

Starmer declaró posteriormente a los periodistas que había sido una “reunión muy buena y constructiva con resultados reales”, y afirmó que la relación bilateral se encuentra “en una posición sólida”, con avances en cuestiones como los aranceles al whisky.

Avanzar en exención de visados

China, además, está dispuesta a “considerar activamente” la posibilidad de una exención unilateral de visados para los ciudadanos británicos, reportó la agencia estatal de noticias Xinhua, al citar a Xi.

Starmer, que permanecerá en China hasta el sábado, también se reunió por la mañana con el tercer funcionario de mayor rango del país, Zhao Leji, y se entrevistó con el primer ministro Li Qiang.

Según el gobierno británico, Reino Unido y China firmarán un acuerdo de cooperación centrado en las cadenas de suministro utilizadas por los traficantes de migrantes.