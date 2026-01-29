El escritor franco-argelino Boualem Sansal opta hoy a una plaza de la Academia Francesa

Los miembros de la Academia se reúnen hoy a puerta cerrada para elegir al sucesor del historiador Jean-Denis Bredin, fallecido en 2021. Hay seis candidatos en liza, entre ellos Boualem Sansal, el más conocido de los postulantes.

De ser elegido, Boualem Sansal, de 81 años, se uniría a los "inmortales", apodo que reciben los académicos, que actualmente suman 35 (30 hombres y 5 mujeres). Hay cinco escaños vacantes.

La vida de este exfuncionario argelino dio un giro el 16 de noviembre de 2024, cuando fue arrestado a su llegada a Argel procedente de París, antes de ser encarcelado, lo que provocó conmoción e indignación en Francia, donde se lanzó una campaña de apoyo a este crítico del gobierno argelino.

Fue condenado a cinco años de prisión, acusado de "atentar contra la unidad nacional" tras unas declaraciones que realizó en octubre de 2024 al medio de comunicación francés de extrema derecha Frontières sobre Argelia y Marruecos. Posteriormente, el presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune, le concedió el indulto a petición de Alemania.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Sansal, que ha escrito una treintena de novelas, colecciones de cuentos y ensayos desde 1999, recibió el Gran Premio de Novela de la Academia Francesa en 2015 por "2084. El fin del mundo". "Calle Darwin" y "Vivir" son otras de sus obras.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Fundada en 1635 por Richelieu, la misión de la Academia, que elabora un diccionario (su primera edición data de 1694) y emite dictámenes ortográficos, es "dar ciertas reglas a nuestra lengua y hacerla pura, elocuente y apta para el tratamiento de las artes y las ciencias", según su página web.

Para ser elegido, un candidato debe obtener la mayoría absoluta de votos. Pueden ser necesarias tres o incluso cuatro rondas de votación para lograrlo, y transcurrido ese plazo, los académicos deciden si continuar con la votación o abandonarla.

Entre sus miembros están Dominique Fernández, ganador del Premio Goncourt en 1982 con 'En la mano del ángel', una novela que se inspira en la vida de Pasolini, el escritor y cineasta italiano asesinado en Ostia en 1975; Amin Maalouf, autor de 'El naufragio de las civilizaciones'; Erik Orsenna, premio Goncourt por 'La exposición colonial'; o Chantal Thomas por sus novelas y numerosos ensayos, en particular sobre el Marqués de Sade, Giacomo Casanova y María Antonieta.

En noviembre pasado, la Academia eligió a dos nuevos miembros, los escritores Florian Zeller y Éric Neuhoff, que recibieron su traje azul oscuro o negro, con su característica casaca con bordados de ramas de olivo en verde y dorado, y una espada, como marca la tradición desde 1801.

Hoy en día, la confección del uniforme lo llevan a cabo modistos como Lanvin, Pierre Balmain, Pierre Cardin, Christian Lacroix, Stark & ​​Sons o el sastre militar.

Tradicionalmente, la empuñadura de la espada ostenta símbolos que representan la vida y obra del futuro académico. Se sufraga por amigos y admiradores mediante una suscripción pública (Comité de la Espada), y se entrega en una ceremonia previa a la recepción oficial de instalación en la Academia Francesa.

Al ser investido, el nuevo académico recibe la medalla de la Academia con el lema "A la Inmortalidad" y su nombre grabado.