El primer submarino fabricado en Taiwán completa con éxito la prueba inicial de inmersión

"De acuerdo con el manual de procedimientos de pruebas en mar, se completaron con éxito la primera inmersión y los ítems de prueba previstos en esta fase", indicó este jueves por la noche CSBC Corporation, la mayor constructora naval de la isla y principal contratista del prototipo, en un comunicado.

El buque inició las pruebas alrededor de las 10:00 hora local (02:00 GMT) del jueves en los alrededores del puerto de Kaohsiung, en el sur de Taiwán, con varios miembros de la Armada a bordo y en medio de estrictas medidas de seguridad, según imágenes difundidas por medios locales.

Este primer test de inmersión se produce casi tres meses después de que venciera el plazo original para que CSBC entregara el submarino a la Armada, una demora que conllevó la imposición de multas desde entonces.

En el comunicado, la constructora reconoció que, debido al entorno internacional y a la "presión" ejercida por el Partido Comunista de China (PCCh), el programa de submarinos de producción autóctona de Taiwán "ha afrontado desde sus inicios numerosas dificultades y desafíos".

"Frente a ello, el equipo constructor ha mantenido la actitud de enfrentar y resolver los problemas, trabajando de forma conjunta para superar gradualmente todos los obstáculos y alcanzar el hito de la primera inmersión operativa", indicó CSBC.

"El buque de guerra 'Hai Kun' continuará ahora, de forma ordenada y progresiva, con las siguientes pruebas en mar según lo previsto, con el objetivo final de verificar plenamente el rendimiento del buque y proceder posteriormente a su entrega, siempre bajo las premisas de seguridad y calidad", adelantó la compañía.

La conformación de una flota submarina resulta crucial para mejorar las capacidades defensivas de Taiwán, una isla gobernada de forma autónoma desde 1949 y considerada por las autoridades de Pekín como una "parte inalienable" del territorio chino.